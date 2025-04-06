Звонок из прошлого: судьба двух знаков зодиака резко изменится в апреле

Звонок из прошлого: судьба двух знаков зодиака резко изменится в апреле
Фото: www.unsplash.com
Некоторые вопросы придется довести до конца

Апрель принесет важные перемены для двух знаков зодиака – Рака и Девы. В этом месяце их судьбы изменятся и предстоит решить вопросы, которые долгое время оставались нерешенными.

Рак

Для Рака апрель станет временем возврата к прошлым отношениям и конфликтам. Звонок из прошлого, возможно, будет напоминанием о том, что давно стоит разобраться с недоговоренностями и обидами. Этот месяц потребует от Рака честности и открытости в общении с близкими. 

Дева

Девам предстоит завершить незаконченные проекты и обязательства, которые они откладывали. Апрель даст шанс довести все до конца и избавить себя от тяжести нерешенных вопросов. Завершение этих дел принесет облегчение и откроет путь для новых начинаний.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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