Звонок из прошлого: судьба двух знаков зодиака резко изменится в апреле

Некоторые вопросы придется довести до конца

Апрель принесет важные перемены для двух знаков зодиака – Рака и Девы. В этом месяце их судьбы изменятся и предстоит решить вопросы, которые долгое время оставались нерешенными.

Рак

Для Рака апрель станет временем возврата к прошлым отношениям и конфликтам. Звонок из прошлого, возможно, будет напоминанием о том, что давно стоит разобраться с недоговоренностями и обидами. Этот месяц потребует от Рака честности и открытости в общении с близкими.

Дева

Девам предстоит завершить незаконченные проекты и обязательства, которые они откладывали. Апрель даст шанс довести все до конца и избавить себя от тяжести нерешенных вопросов. Завершение этих дел принесет облегчение и откроет путь для новых начинаний.