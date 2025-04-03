Двух знаков зодиака ждет большая любовь в апреле: кого поразит стрела Амура

У некоторых начнется романтический период жизни

Апрель приготовил настоящую романтическую бурю для двух знаков зодиака – Тельцов и Весов. Этих счастливчиков накроет волной чувств, от которой не спрятаться. Все начнется с легкой симпатии, случайной встречи или мимолетного разговора. Стрела Амура попадет точно в цель.

Телец

Для Тельцов апрель станет временем теплоты и взаимного притяжения. Один взгляд может изменить всю жизнь. Особенно это касается тех, кто давно был в одиночестве: нежданное чувство ворвется в жизнь ярко и красиво.

Весы

Весы тоже окажутся в центре внимания. Их обаяние и нежность притягивают романтику. Возможен всплеск чувств в паре или знакомство, которое сразу покажется судьбоносным. Главное – не сопротивляться и позволить себе на полную отдаться чувствам.