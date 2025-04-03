Двух знаков зодиака ждет большая любовь в апреле: кого поразит стрела Амура

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Апрель приготовил настоящую романтическую бурю для двух знаков зодиака – Тельцов и Весов. Этих счастливчиков накроет волной чувств, от которой не спрятаться. Все начнется с легкой симпатии, случайной встречи или мимолетного разговора. Стрела Амура попадет точно в цель.
Для Тельцов апрель станет временем теплоты и взаимного притяжения. Один взгляд может изменить всю жизнь. Особенно это касается тех, кто давно был в одиночестве: нежданное чувство ворвется в жизнь ярко и красиво.
Весы тоже окажутся в центре внимания. Их обаяние и нежность притягивают романтику. Возможен всплеск чувств в паре или знакомство, которое сразу покажется судьбоносным. Главное – не сопротивляться и позволить себе на полную отдаться чувствам.
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