Дроздова объяснила, почему отказывалась выходить замуж за Певцова

Дроздова объяснила, почему отказывалась выходить замуж за Певцова
Ольга Дроздова и Дмитрий Ппевцов. Фото: АГН "Москва"
Актриса испытала серьезное разочарование в первом браке

Супружеская пара Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова считается одной из самых долгоживущих в российской актерской среде. Они вместе уже более 30 лет, но долгое время артистка отказывалась выходить замуж за возлюбленного. В недавнем интервью она призналась, почему не хотела официально регистрировать отношения.

По словам Дроздовой, первый брак со спортсменом оставил неприятный отпечаток, из-за чего она больше никогда не хотела играть свадьбу. Она признавалась, что тот опыт полностью уничтожил все ее представления об институте брака.

"Поженили нас обманным путем друзья, когда мы ехали на съемки и вдруг оказались у загса. Я тогда еще не понимала, почему мы снимаем "Королеву Марго" в другом помещении", – рассказала она.

Артистка отметила, что спустя годы она считает себя самой счастливой женщиной. После рождения совместного ребенка она поняла, что карьера может отойти на второй план, а на первый выходит семья. Хотя раньше не верила, что ее может что-то отвлечь от профессиональных достижений.

Источник: Телепрограмма

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