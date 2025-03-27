Эвелина Бледанс захотела сыграть Лару Крофт вместо Джоли

Эвелина Бледанс захотела заменить Анджелину Джоли
Эвелина Бледанс. Фото: соцсети
Российская звезда верит в свои силы

Российская кинозвезда Эвелина Бледанс призналась, что мечтает перевоплотиться и показать зрителям новую, более яркую версию себя. Актриса всерьез готовится к этому образу: она занимается с профессиональным тренером, который буквально "лепит" из нее женщину с идеальными формами.

Артистка отметила, что тренировки даются ей непросто, и специалист, с которым она работает, фактически "ломает" ее – как физически, так и психологически. Все это, по словам звезды, делается ради зрелищного результата.

Телеведущая также сообщила, что придерживается строгой диеты и проводит много времени в спортзале. Все усилия направлены на то, чтобы подготовиться к возможной роли супергероини.

Знаменитость кокетливо призналась, что ее нередко сравнивают с Анджелиной Джоли, и именно это натолкнуло звезду на мысль о роли возрастной версии Лары Крофт. Бледанс напомнила: никто не говорил, что героиня должна навсегда остаться молодой, а значит – у нее есть все шансы примерить на себя этот образ.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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