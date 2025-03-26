Аврора Киба рассказала об общении с детьми Лепса

19-летняя невеста Лепса рассказала об общении с его детьми
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: соцсети
Отношения пары выходят на новый уровень

19-летняя зазноба Григория Лепса, Аврора Киба, поделилась подробностями общения с родственниками возможного будущего мужа. В недавней беседе с прессой красавица призналась, что смогла найти общий язык с дочерью артиста Ингой.

По словам девушки, отношения со звездной наследницей у нее сложились отличные, и во многом это произошло благодаря тому, что та трудится в киноиндустрии. С другими детьми знаменитого певца – Евой и Николь – девушка пока не контактировала. Почему так сложилось, она уточнять не стала.

При этом сам артист, как отметила брюнетка, отлично вписался в ее семью. Особенно тепло его приняла мать девушки. Невеста явно дала понять, что у них с музыкантом все складывается гармонично – не только в личной жизни, но и в отношениях с близкими.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник

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