Аврора Киба рассказала об общении с детьми Лепса

Отношения пары выходят на новый уровень

19-летняя зазноба Григория Лепса, Аврора Киба, поделилась подробностями общения с родственниками возможного будущего мужа. В недавней беседе с прессой красавица призналась, что смогла найти общий язык с дочерью артиста Ингой.

По словам девушки, отношения со звездной наследницей у нее сложились отличные, и во многом это произошло благодаря тому, что та трудится в киноиндустрии. С другими детьми знаменитого певца – Евой и Николь – девушка пока не контактировала. Почему так сложилось, она уточнять не стала.

При этом сам артист, как отметила брюнетка, отлично вписался в ее семью. Особенно тепло его приняла мать девушки. Невеста явно дала понять, что у них с музыкантом все складывается гармонично – не только в личной жизни, но и в отношениях с близкими.