Шевчука решили жестко наказать после слов о россиянах

Артиста могут наделить позорным статусом в родной стране

Юрия Шевчука следует признать иноагентом после того, как он со сцены в Берлине заявил о "раболепии" россиян. Такое обращение в Минюст поступило от общественного движения "Ветераны России", где остались крайне недовольны высказываниями артиста, который последние три года категорически отказывается поддерживать родную страну.

Общественники подчеркнули в своем заявлении, что подобные речи исполнитель допустил в недружественном государстве, где нередко делают резкие заявления и действия по отношению к России. Именно поэтому, уверены они, Шевчука нужно жестко наказать после слов о россиянах.

"Мы призываем Генпрокуратуру, СК РФ, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом", – сказано в документе.

Продюсер Павел Рудченко полагает, что после сказанного лидеру "ДДТ" могут надолго закрыть въезд в Россию – пусть неофициально, но граждане страны его точно видеть тут не захотят. Поэтому своими заявлениями он лишил себя какой-либо гастрольной деятельности в российских городах и по сути повторяет судьбу Пугачевой, которая ранее также обвинила сограждан в "рабстве".