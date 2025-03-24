Дженнифер Энистон застукали на свидании со звездой "Игры престолов"

Дженнифер Энистон застукали на свидании со звездой "Игры престолов"
Дженнифер Энистон. Фото: соцсети
Актеры встретились после флирта во время интервью

В минувшие выходные журналисты застукали Дженнифер Энистон во время ужина с Педро Паскалем – звездой "Игры престолов" и "Гладиатора 2". 49-летний актер и 56-летняя актриса "Друзей" около трех часов провели за беседой в баре Tower отеля Sunset Tower в Западном Голливуде, что породило слухи об их романе.

В момент предполагаемого свидания Энистон была одета в повседневный наряд с черными сапогами на высоком каблуке. Паскаль нарядился в черную кожаную байкерскую куртку, джинсы и замшевые ботинки. Их встреча произошла вскоре после новости о свадьбе бывшего мужа актрисы Джастина Теру.

Однако источники утверждают, что ужин носил формальный характер. Артистка не оставляет надежд заманить Педро в сериал "Утреннее шоу" и, вероятно, вела с ним переговоры. Их беседа продолжилась на парковке после того, как они вышли из бара.

Ранее на интервью Энистон шутила, что у нее есть подходящая роль для Паскаля в проекте, которая подразумевает интим со всеми актрисами на площадке.

"Я сплю со всеми на шоу. Я в деле. Ладно, буду ждать новостей от своих агентов", – юморил звезда "Игры престолов" в ответ.

Источник: The Daily Mail

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