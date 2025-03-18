Премьера новой "Белоснежки" обернулась скандалом из-за политики

Инвестиции в 260 млн долларов могут не окупиться на фоне конфликта главных актрис

Актрисы Галь Гадот и Рэйчел Зеглер столкнулись с большими трудностями в выстраивании личных отношений на съемочной площадке новой "Белоснежки и семь гномов", премьера которой должна состояться в ближайшие дни. Причина тому – разные политические взгляды знаменитостей.

Сообщается, что взаимодействия между ними за кулисами скорее напоминали реальную вражду, подобну той, которая была у главных героинь – мачехи и Белоснежки. Как известно, 39-летняя Гадот полностью поддерживает Израиль, в то время 23-летняя Зеглер стоит на стороне Палестины.

Несмотря на необходимость часто появляться вместе перед премьерой, актрисы выбрали тактику общения "держись от меня подальше", говорят источники.

По слухам, премьера "Белоснежки", на которую потратили 260 млн долларов, и вовсе была под вопросом из-за скандалов вокруг главных героинь. Народ не хотел видеть Зеглер в качестве принцессы, осуждая ее рассовую принадлежность. Известно, что она является колумбийкой с польскими корнями.