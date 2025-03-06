Лобода сделала жалобное признание о России

Русофобка Лобода сделала вынужденное признание о России
Светлана Лобода. Фото: соцсети
Женщина сама порушила свою карьеру

Некогда популярная у российского зрителя исполнительница Светлана Лобода давно разорвала все отношения с нашей страной, но это не принесло ей успеха. Недавно она вынужденно призналась, что наиболее счастливый период ее карьеры был связан с работой в России.

В свежем интервью она подвела итоги своей музыкальной деятельности и поделилась тем, как изменились ее жизнь и карьера за последние три года.

Артистка отметила, что время, проведенное в нашей стране, принесло ей не только популярность, но и финансовую стабильность. Она призналась, что чувствовала себя счастливой и уверенной в будущем, строила долгосрочные планы, но все резко изменилось.

После февральских событий 2022 года певица официально объявила о прекращении своей деятельности в РФ. Она заявила, что больше не намерена исполнять композиции на русском языке, и уехала в Латвию, поселившись в Риге.

Любопытно, что сдержать это обещание звезде не позволили финансовые трудности. Спустя некоторое время женщина снова начала петь на русском, так как ее творчество на других языках оказалось никому не интересным.

К слову, ранее певица сделала мерзкое заявление о россиянах. Оказалось, звезда никогда не испытывала уважения к народу России.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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