Опрос выявил самую привлекательную черту у россиянок

Мужчины назвали самую привлекательную черту у россиянок
Фото: www.unsplash.com
В стране было проведено масштабное исследование

Мужчины и женщины назвали черты характера, которые считают самыми привлекательными у представителей сильного и прекрасного пола.

Так, большинство жителей нашей страны считают порядочность главным качеством мужчин, а хозяйственность – наиболее привлекательной чертой женщин. Соответствующий глобальный опрос был недавно проведен среди россиян.

Согласно исследованию, организованному в прошлом месяце, 56% респондентов назвали порядочность самой важной мужской чертой. Среди тех, кто выбрал этот вариант, 53% составили мужчины, а 59% – женщины. Интересно, что в 2010 году россияне отдавали первенство уму (63%).

Что касается женщин, то 47% участников опроса отметили хозяйственность как наиболее ценное качество. Среди них доля представителей сильной половины человечества составила 47%, а прекрасной – 48%. Данные показывают, что за 15 лет предпочтения в этом вопросе не изменились – в 2010 году этот же показатель составлял 47%.

Опрос демонстрирует, что ценности российского общества остаются стабильными, а традиционные представления о привлекательных качествах мужчин и женщин не сильно меняются.

Ранее сообщалось, какой ген девушек из России восхищает мужчин во всем мире. Наши красавицы имеют успех в разных странах.

Источник: ВЦИОМ ✓ Надежный источник
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