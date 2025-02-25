Продюсер предрек Паулине Андреевой забвение после развода с Бондарчуком

Популярность актрисы связывают с успешным замужеством

До того, как Паулина Андреева вышла замуж за Федора Бондарчука, про нее никто не знал. Взлет карьеры актрисы пришелся именно на ее близкие отношения с артистом, говорит продюсер Сергей Дворцов. Он уверен, что именно благодаря мужу знаменитость могла предъявлять жесткие требования к своим проектам и избирательно подходить к ролям.

Тем не менее, несмотря на звездный статус, в случае развода Андреева будет никому не нужна. Эксперт указал, что сейчас она получает около 500 тысяч рублей за один съемочный день – такие гонорары есть не у многих артистов. Дворцов уверен, что как только Паулину перестанут связывать с фамилией Бондарчук, ее забудут.

"Честно вам скажу, она за счет Федора вылезла, стала известна, начала зарабатывать, ее стали приглашать. У него огромные связи в кино, он как лидер, самый лучший, я считаю, режиссер в нашей стране", – сказал продюсер.

Слухи о том, что Андреева разводится с Бондарчуком, появились еще в прошлом году. С тех пор пара ни разу не появлялась вместе на светском мероприятии, а во время всех выходов режиссера в свет он был без обручального кольца.