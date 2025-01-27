Коммунальщики отключили газ у целого дома из-за певицы Лолиты

Артистка очень недовольна из-за случившегося

На Старой Басманной улице в центре Москвы, в доме, где у популярной певицы Лолиты Милявской есть квартира, произошел пренеприятный инцидент: в результате действий газовой службы весь дом остался без газа. Как оказалось, жильцы дома пострадали из-за знаменитости.

Звезда обратилась к своим поклонникам в социальной сети, чтобы рассказать подробности произошедшего. Как объяснила сама артистка, инцидент был связан с проверкой газового оборудования. Один из сотрудников газовой службы оказался в квартире артистки без ее ведома, что является нарушением, так как такие проверки должны проводиться в присутствии владельца. В итоге все закончилось выпиской предписания за некие обнаруженные нарушения, и, как следствие, отключением газа во всем доме.

Звезда не скрывает свое недовольство и решила публично обратиться к коммунальной службе, чтобы обратить внимание на несправедливость происходящего. Она сообщила, что в результате отключения газа жильцы остались без горячей воды, так как многие используют газовые водонагреватели. Очевидно, что такие действия газовой службы сильно затрудняют жизнь людей, так что ситуация требует немедленного разрешения.

Милявская не стала сдерживать эмоции, описывая ситуацию. Знаменитость в крайней степени недовольна тем, что произошло.

К слову, недавно Лолита отказалась выйти замуж за известного певца.