Решение Латвии по русским вывело Хаматову из себя

Знаменитость пожаловалась на отказ в стране от российских постановок

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на инцидент с Латвийским Национальным театром, где ранее не разрешили российским артистам поставить спектакль "Записки сумасшедших", хотя ранее заведение официально дало согласие.

Напомним, инцидент произошел летом 2024 года. Руководство театра неожиданно рассторгло контракт на постановку, указав, что на латвийской сцене не место произведениям на русском языке, пока обстановка на Украине не урегулирована. Вместе с этим был введен мораторий на русскоязычные представления.

По словам Хаматовой, случившее – это конфликт на пустом месте. Она указала, что к нему привела "связка нелепостей и случайностей", которые в итоге вылились в подобную "глупость".

"То есть для меня как бы в финале все это решение и весь этот конфликт – он правда из мыльного пузыря", – вывела из себя Хаматову сложившаяся ситуация.

Актриса, которые последние три года проживает в Латвии, призналась, что до сих пор не освоила латышский язык и ей трудно играть на нем на сцене. В действительности ей бы хотелось рассказывать зрителям историю, а не сдавать перед ними языковой экзамен.

Также знаменитость рассказала, что, несмотря на трудности, ей все же удалось продлить вид на жительство в Латвии, как и младшей дочери. Старшие дети получили документы на основе поступления в заграничные вузы.

Ранее Хаматовой подсказали неожиданный способ получить ВНЖ в Латвии. Для этого артистке посоветовали пойти в монастырь.