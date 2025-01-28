Сын Бекхэма оздоровился с помощью банок - процедуры времен СССР

В Голливуде все в восторге от детокса

Бруклин Бекхэм, старший сын всемирно известных Дэвида и Виктории Бекхэм, решил попробовать процедуру, которая многим жителям России, а также других стран постсоветского пространства, знакома с детства.

Речь идет о так называемых "банках" – методе воздействия на кожу с помощью небольших сосудов. Информацией об этом Бруклин поделился в социальных сетях, вызвав бурный интерес у своих зарубежных подписчиков: многие из них впервые услышали о таком способе оздоровления.

Услуга обошлась звезде примерно в 350 долларов (около 30 тысяч рублей по текущему курсу), так как он проходил процедуру в элитном детокс-центре.

Медицинские работники, к которым он обратился, заверили, что эта терапия пользуется популярностью среди известных голливудских актеров, музыкантов и других публичных людей. Они пояснили, что применение банок способствует выведению излишков жидкости, помогает формировать более стройный силуэт и снимает напряжение в мышцах.