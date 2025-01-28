Фрейндлих тяжело говорить из-за проблем со здоровьем

"Очень тяжело говорить": что произошло с 90-летней советской легендой Фрейндлих
Алиса Фрейндлих. Кадр из фильма "Подмосковные вечера"
Артистка чувствует себя крайне плохо

Культовая звезда советского кинематографа Алиса Фрейндлих остается одной из самых ярких российских актрис. Знаменитости уже 90 лет и различные проблемы со здоровьем приносят серьезный дискомфорт в ее жизнь. Так, накануне артистка пожаловалась на плохое самочувствие.

В беседе с журналистами актриса рассказала, что сейчас не может порадовать их общением, так как дурно себя чувствует – проблемы со здоровьем затруднили возможность спокойно разговаривать.

"Я плохо себя чувствую, мне сейчас очень тяжело говорить", – сообщила любимица публики.

Советская легенда не стала уточнять, какой конкретно недуг одолел ее в этот раз. Звезде сложно говорить, поэтому она быстро свернула общение.

Несколько лет назад, зимой 2021 года актриса оказалась в реанимации из-за заражения коронавирусом. Несколько месяцев медики поддерживали звезду с помощью интенсивной терапии. К счастью, тогда она смогла оклематься.

К слову, накануне, 27 января, стало известно о смерти Игоря Янковского.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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