Фрейндлих тяжело говорить из-за проблем со здоровьем

Артистка чувствует себя крайне плохо

Культовая звезда советского кинематографа Алиса Фрейндлих остается одной из самых ярких российских актрис. Знаменитости уже 90 лет и различные проблемы со здоровьем приносят серьезный дискомфорт в ее жизнь. Так, накануне артистка пожаловалась на плохое самочувствие.

В беседе с журналистами актриса рассказала, что сейчас не может порадовать их общением, так как дурно себя чувствует – проблемы со здоровьем затруднили возможность спокойно разговаривать.

"Я плохо себя чувствую, мне сейчас очень тяжело говорить", – сообщила любимица публики.

Советская легенда не стала уточнять, какой конкретно недуг одолел ее в этот раз. Звезде сложно говорить, поэтому она быстро свернула общение.

Несколько лет назад, зимой 2021 года актриса оказалась в реанимации из-за заражения коронавирусом. Несколько месяцев медики поддерживали звезду с помощью интенсивной терапии. К счастью, тогда она смогла оклематься.

К слову, накануне, 27 января, стало известно о смерти Игоря Янковского.