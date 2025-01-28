Фрейндлих тяжело говорить из-за проблем со здоровьем

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Культовая звезда советского кинематографа Алиса Фрейндлих остается одной из самых ярких российских актрис. Знаменитости уже 90 лет и различные проблемы со здоровьем приносят серьезный дискомфорт в ее жизнь. Так, накануне артистка пожаловалась на плохое самочувствие.
В беседе с журналистами актриса рассказала, что сейчас не может порадовать их общением, так как дурно себя чувствует – проблемы со здоровьем затруднили возможность спокойно разговаривать.
"Я плохо себя чувствую, мне сейчас очень тяжело говорить", – сообщила любимица публики.
Советская легенда не стала уточнять, какой конкретно недуг одолел ее в этот раз. Звезде сложно говорить, поэтому она быстро свернула общение.
Несколько лет назад, зимой 2021 года актриса оказалась в реанимации из-за заражения коронавирусом. Несколько месяцев медики поддерживали звезду с помощью интенсивной терапии. К счастью, тогда она смогла оклематься.
К слову, накануне, 27 января, стало известно о смерти Игоря Янковского.
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