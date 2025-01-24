Концертный тур Лолиты по России оказался под угрозой срыва

Концертный тур Лолиты по России оказался под угрозой срыва
Лолита Милявская. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость угодила в новый скандал

Возмущенные общественники, которые требовали лишить Лолиту Милявскую выступлений в России, вероятно, добились первых успехов. Сейчас концертный тур певицы по стране, намеченный на весну, находится под угрозой срыва, поскольку площадки начали отказываться от приема знаменитости.

В одном из российских городов владельцы концертного зала, которые ранее договорились о концерте Лолиты, отправили организаторам письмо. Они сообщили, что в день предполагаемого выступления звезды у них будет происходить замена кабеля, поэтому спеть там она не сможет. 

Сейчас представители исполнительницы пытаются урегулировать ситуацию и договориться, чтобы их представление не отменяли. Не исключено, что похожие проблемы могут возникнуть и в других городах – всего у артистки запланировано в туре 10 концертов. 

Милявская угодила в новый скандал несколько месяцев назад. Представители движения "Русская община" потребовали, чтобы концерты звезды отменили по всей стране из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой и высказывании о "москалях". Сама Лолита отмечала, своей фразой она, напротив, высмеивала национализм, однако сейчас общественники вырвали ее из контекста и используют в своих целях.

Знаменитость просит недовольных оставить ее в покое, и если они не прекратят нападки, артистка обещает наказать всех по закону.

Источник: SHOT
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