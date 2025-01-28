Селена Гомес разрыдалась из-за решения Дональда Трампа о депортации

Многие в Голливуде выступают против нового лидера

Знаменитая певица Селена Гомес заявила о глубоком разочаровании и поделилась переживаниями по поводу массовой депортации нелегальных мигрантов в США. Такие процессы начались сразу после того, как новый глава страны Дональд Трамп вступил в должность.

В одном из своих роликов актриса, не сдерживая эмоций и слез, рассказала о своем беспокойстве и ощущении бессилия перед происходящим. Она призналась, что очень сильно сопереживает людям и не знает, как лучше поступить.

При этом звезда пообещала сделать все возможное, чтобы помочь. Селена добавила в публикацию эмодзи с изображением мексиканского флага, подчеркнув, что эта тема ей особенно близка.

Тем не менее, ее пост вызвал не только сочувствие, но и критику со стороны пользователей. Под потоком волны негативных комментариев актриса удалила запись. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру". Позже она с горечью отметила, что теперь поняла: проявление сострадания может вывести публику из себя.

К слову, ранее певица сделала пронзительное признание о бесплодии.