Гурцкая рассказала, что у нее ошибочно диагностировали рак матки

Новость нанесла сильный удар по семье певицы

Знаменитая российская певица Диана Гурцкая поделилась жуткой личной историей. Оказалось, несколько лет назад незрячей исполнительнице поставили страшный диагноз – рак матки. В беседе с коллегой по звездному цеху Натальей Подольской она поведала, что в тот период врачи "выявили" у нее онкологию, чем перепугали все семью. К счастью, позже диагноз не подтвердился.

На тот момент знаменитость уже воспитывала сына Костю. Несмотря на шокирующую новость, она не испытывала страха за свое здоровье. Главным переживанием для нее было осознание того, что мальчик может остаться без матери. Исполнительница вспомнила, как ее близкие рыдали и чуть ли не оплакивали живую артистку.

Ситуация стала тяжелым испытанием для всей семьи. Однако после проведения ряда дополнительных обследований у разных специалистов диагноз был опровергнут.

К слову, недавно певица кардинально сменила имидж и вышла в свет в полупрозрачном платье.