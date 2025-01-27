Бывшая жена Хью Джекмана решила сбежать из США после разрыва с супругом

Женщина находится в крайне удрученном состоянии

Деборра-Ли Фернесс намерена вернуться в Австралию после разрыва с голливудским актером Хью Джекманом. Такое решение она приняла вскоре после того, как ее бывший супруг перестал скрывать отношения с коллегой по Бродвею.

Супруги расстались в 2023 году после 27-летнего брака. По словам источников, развод австралийских звезд может стать "запутанным", поскольку им будет сложно разделить свое состояние в 250 миллионов долларов.

"У меня есть несколько проектов в Нью-Йорке. Я на третьем этапе своей жизни. Я творческая личность, мне нравится проявлять себя в разных областях, и я думаю, что буду больше путешествовать", – рассказала она в недавнем интервью.

Также Дебора указала, что не против вернуться в Мельбурн, с которым у нее связано столько светлых воспоминаний.

По словам друзей пары, в этом расставании они заняли сторону бывшей супруги звезды "Россомахи", поскольку он бросил ее ради более молодой избранницы. Утверждается, что и его экс-жена находится в крайне подавленном состоянии из-за предательства.