Названа истинная причина русофобской позиции Лаймы Вайкуле

Раскрыта истинная причина русофобской позиции Лаймы Вайкуле
Лайма Вайкуле. Кадр: YouTube
Звезда готова на каждом углу выступать против России

Певица Лайма Вайкуле критикует Россию из страха потерять свой дом в Латвии. Истинную причину русофобского поведения некогда любимой в нашей стране исполнительницы раскрыл поэт и автор ряда ее хитов Виктор Пеленягрэ. Он заявил, что артистка осознанно высказывает антироссийские взгляды, чтобы соответствовать текущим политическим требованиям в своей стране.

После известных событий зимы 2022 года звезда неоднократно критиковала действия Москвы и выражала поддержку соседнему государству. В 2022 году во время одного из своих концертов в Литве она вышла на сцену с украинским флагом. Помимо этого, артистка заявляла, что Россия, вместо того чтобы брать пример с США и стремиться к более высокому уровню жизни, движется в сторону деградации.

Пеленягрэ выразил уверенность, что высказывания Вайкуле о России являются продуманной стратегией. По его словам, в 1991 году у певицы конфисковали дом в Латвии по реституции, после чего она впала в депрессию, но в конце концов построила новое жилье. Поэт предположил, что знаменитость опасается потерять и его, если не будет поддерживать политику западной военной коалиции.

Таким образом, по мнению культурного деятеля, антироссийская риторика певицы связана с желанием сохранить имущество и избежать давления в Латвии.

К слову, ранее Вайкуле грубо унизили после позора Германии.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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