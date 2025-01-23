Последняя капля: почему Варшавера убрали с должности руководителя "Ленкома"

Последняя капля: почему Варшавера убрали с должности руководителя "Ленкома"
Марк Варшавер. Фото: АГН "Москва"
Регулярные скандалы спровоцировали крупные кадровые перестановки в театре

Решение убрать Марка Варшавера с должности художественного руководителя "Ленкома" и назначение директором можно рассматривать как "почетную ссылку", считает театральный критик Ольга Галахова. Она отметила, что последней каплей стал скандал с Дмитрием Певцовым, который в итоге был уволен из учреждения.

Напомним, ранее актера убрали из всех театральных постановок из-за несогласия с действиями руководства. Певцов рассказывал, что его возмущала обстановка в театре и выбранная стратегия развития. В какой-то момент он сам претендовал на роль худрука вместо Варшавера, но теперь таких амбиций не имеет.

Критик напомнила, что из "Ленкома" также ушла и Александра Захарова – потеря хороших артистов никогда не является плюсом для театра. Подобное часто случается, когда у учреждения были и слава, и мощный руководитель, после ухода которого остаются только неоправданные амбиции. 

"Кадровая политика Марка Борисовича вызывала вопросы, он допустил ошибки, а теперь расплатился за них. Исходя из решения, его должность президента – это почетная ссылка", – считает эксперт.

Галахова не знает, хватит ли мудрости руководителям театра после кадровых перестановок сделать так, чтобы Варшавер продолжил принимать какое-то участие в жизни "Ленкома". Панков же, который сменил его в роли худрука, много раз доказывал, что умеет отлично работать на большой сцене и завоевал себе достойную репутацию в театральных кругах.

Источник: НСН

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