Выступившая против России Вайкуле лишилась концертов в Европе

Публика не хочет слушать пение прибалтийской звезды

Все выступления Лаймы Вайкуле в Германии, которые были запланированы на середину декабря, отменили по неизвестным причинам. Сейчас на сайте по бронированию билетов сообщается, что больше попасть на выступление артистки нельзя, поскольку мероприятие не состоится.

Вайкуле должна была дать представление в Берлине, Бремене и Оффенбахе-ам-Майне. В афише было указано, что это "легендарная латвийская певица, завоевавшая сердца поклонников по всему миру". Ожидалось, что она исполнит перед публикой песни на русском, латышском, литовском и украинском языках.

Ранее сообщалось, что люди не особо покупают билеты на концерты Лаймы Вайкуле в Германии. Их стоимость начиналась от 59 евро, или 6,6 тысяч рублей. После этих представлений у артистки не намечено никаких мероприятий вплоть до лета 2025 года.

Российский продюсер Сергей Лавров указывал, что и раньше люди не особо охотно ходили послушать артистку. В советские годы зрители посещали ее выступления, поскольку тогда в целом не было большого разнообразия и из-за песен Раймонда Паулса. А в современности полностью реализовать билеты на ее концерт никогда не удавалось.

"Очень много мероприятий отменялось. А все, что проводилось, было убыточным", – рассказал он.

Продюсер также был уверен, что в итоге Вайкуле не сможет привлечь публику на свои представления в Германии.