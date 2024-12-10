MK: концерты Вайкуле в Европе сорваны из-за низкого спроса

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Концерты певицы Лаймы Вайкуле в Европе отменились один за другим. Сперва публика отказалсь идти на нее в Германии, а теперь еще и в Испании и на Тенерифе. Оказалось, продать билеты на свои выступления ей так и не удалось.
Сперва организаторы надеялись, что публику получится завлечь на представление. Они развернули масштабную рекламную кампанию в соцсетях, а после предприняли попытку перенести все на середину декабря в надежде, что получится собрать зал.
"Но чуда не случилось. Билеты так и остались лежать в кассах. Поэтому было принято решение отметить концерт", – говорят источники.
Ранее основным источником доходов Вайкуле были корпоративы в России, но после ее высказываний на политическую тему количество заказов существенно сократилось.
Единственные зрители артистки в Европе – это российские эмигранты и украинские беженцы, но и те, и другие покупают билеты на ее концерты неохотно. Организаторы указывают, что довольно часто под ее афишами можно увидеть надпись "Нам бандеровки не нужны!". Сейчас у Вайкуле есть только один вариант заработка – это ехать на Украину, но от такого шага она отказывается, опасаясь за свою жизнь.
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