Куклачев пожаловался на скромную пенсию

Артисту хотелось бы получать больше

Любимец миллионов, отец-основатель легендарного кошачьего театра Юрий Куклачев признался, что его пенсии едва хватает на покрытие всех расходов. При этом сумма выплат у звезды значительно выше, чем у большинства пенсионеров, но даже это не обеспечивает артисту полный комфорт в жизни. Как посетовал знаменитый дрессировщик, львиная доля доходов уходит на содержание загородного имущества и помощь родственникам.

Артист разоткровенничался и сообщил, что получает от государства солидную сумму, его пенсия включает дополнительные выплаты за звание народного артиста и составляет около 50 тысяч рублей. Однако он подчеркнул, что продолжает работать и получать заработную плату, которая немного превышает 100 тысяч рублей.

Дрессировщик осознает, что его финансовое положение гораздо лучше, чем у большинства пенсионеров, но и свои расходы считает достаточно высокими. Несмотря на сложности, он продолжает заниматься любимым делом и заботиться о своих многочисленных питомцах, которых содержит с большим вниманием и любовью.