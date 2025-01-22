Легенду "Что? Где? Когда?" Аскерова* внесли в список экстремистов и террористов

Интеллектуал позволял себе жесткие высказывания в адрес России

Бывший участник интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* стал новым фигурантом черного перечня экстремистов и террористов. Соответствующие сведения появились на официальном информресурсе Росфинмониторинга.

Рожденный в Азербайджане экс-игрок популярного телешоу ранее неоднократно делал резкие заявления в адрес нашей страны. Дошло до того, что в отношении него начались уголовные разбирательства по обвинению в реабилитации нацизма.

Сообщается, что беглый интеллектуал публиковал на просторах интернет-пространства заявления, содержащие фейки оскорбительного характера о легендарном маршале СССР Георгии Жукове. Суд заочно арестовал звезду, и сейчас он находится в розыске.

Как стало известно, интеллектуал покинул Россию и давно не появлялся на популярной игре, где знатоки отвечают на вопросы телезрителей.

К слову, ранее стало известно, чем занимается жена беглого Чубайса в Израиле.

*внесен в список экстремистов и террористов, признан иностранным агентом на территории Российской Федерации