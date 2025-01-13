Петросян чуть не погиб в страшной авиакатастрофе под Харьковом 50 лет назад

Петросян чуть не погиб в страшной авиакатастрофе под Харьковом
Евгений Петросян. Фото: соцсети
Его коллега отправился на тот свет

Евгений Петросян, известный советский и российский юмористический артист рассказал, что едва не стал жертвой страшного крушения самолета, которое случилось много лет назад под Харьковом. Одно решение спасло знаменитость от неминуемой гибели.

По словам артиста, он должен был находиться на борту того самого злополучного лайнера вместе с пародистом Виктором Чистяковым, но за несколько дней до рокового вылета 18 мая 1972 решил отказаться от поездки.

Артист отмечает, что сам не знает, почему решил отказаться от полета – таким неожиданным образом сложились обстоятельства. Как он пояснил, речь шла о поездке на так называемый "левый" концерт – то есть подработку, но он решил заняться другими делами.

В жутком трагическом инциденте погибли все, кто находился на борту воздушного судна. Крушение унесло жизни 115 пассажиров, включая звезду пародийного жанра, а также семи членов экипажа.

К слову, ранее в семье Петросяна разразился грандиозный скандал, от звезды потребовали тест ДНК.

Источник: Шоу "Привет, Андрей!" ✓ Надежный источник
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