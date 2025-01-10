Журналисты раскрыли личность нового ухажера Бузовой

Парень является довольно обеспеченным и имеет хорошую должность

В последнее время Ольга Бузова все чаще интригует поклонников. Она публикует в соцсетях фотографии с неизвестным парнем, закрывая его лицо смайликом. И несмотря на все попытки знаменитости скрыть личность своего возлюбленного, журналистам все же удалось установить, кем он является.

По данным КП, избранником ведущей стал некий Роман Литаров из Краснодарского края. Он не является публичным человеком, родился и живет в Сочи, имеет юридическое образование. В 2014 году он окончил Балтийский университет им. Канта.

Некоторые знакомые утверждают, что сейчас Литаров работает в администрации Краснодарского края и является довольно обеспеченным молодым человеком. Однако в искренность его отношений с Ольгой они не верят.

"Похоже на пиар", – заявил знакомый Романа в беседе с журналистами.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", пока Бузова не знакомила мать со своим новым возлюбленным, поэтому новые отношения звезды не похожи на серьезные. Родительница ведущей утверждает, что ей безразлична профессиональная деятельность возможного избранника дочери, поскольку самое важное – это его чувства.

Ранее Ольга Бузова рассказала, какие чувства связывают ее с Олегом Майами.