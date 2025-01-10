Знаменитая актриса Стинберджен рассказала о нелепой фразе мужа после секса

Звезда удивила публику

Мэри Стинберджен, обладательница премии "Оскар", рассказала журналистам о забавной фразе, которую ее муж, актер Тед Дэнсон, произнес после их первого интимного контакта. По словам актрисы, это нелепое на первый взгляд высказывание сильно повлияло на ее отношение к избраннику.

Знаменитая актриса вспомнила, что еще до знакомства она восхищалась мужчиной, но при этом считала его человеком, которого можно описать словами "скользкий парень". Однако ее мнение изменилось после одного эпизода.

Актриса отметила, что "мерзкие типы" не стали бы произносить такое слово, как "гош-а-руни", после интимной близости. В английском языке это словосочетание используют для выражения удивления, восторга или восклицания, оно схоже по смыслу с "ого!" или "ничего себе!".

Стинберджен и Дэнсон познакомились в 1983 году, а спустя 12 лет поженились. За время их брака актриса нашла много поводов для гордости своим супругом. Она рассказала, что восхищается его активной позицией в вопросах защиты мирового океана, а также его доброжелательностью и вниманием к коллегам на съемочной площадке.

К слову, ранее Наталья Штурм заявила, что Янис Тимма погиб из-за секса.