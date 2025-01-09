Певицу Юлию Паршуту обокрали на 3 млн в новогодние праздники

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Российская певица Юлия Паршута стала жертвой воров в новогодние праздники. С 30 декабря по 7 января, пока знаментость была в отпуске, неизвестные ворвались в ее квартиру, взломали сейф и вынесли оттуда все самое ценное: там находились 10 тысяч долларов и 2 млн рублей наличкой, а также трое дорогих часов и ювелирные украшения.
Информацию об инциденте уже подтвердила сама артистка, которая обнаружила пропажу уже после возвращени в квартиру.
"Я жива, здорова и нахожусь в безопасности – это хорошая новость. Полиция уже ищет преступников", – сообщила она.
По данным источников, во время преступления воры смогли попасть в жилье Паршуты с помощью ключа – следов взлома на месте обнаружено не было. Под подозрение попали все, кто имел доступ к квартире, в том числе и домработница. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", сообщает женский журнал "Клео.ру".
Ранее стало известно, что известного телеведущего обокрали в Англии.
Политик ведет себя неприемлемо
Подробностями поделилась знаменитая журналистка