Певицу Юлию Паршуту обокрали на 3 млн в новогодние праздники

Известную певицу обокрали на 3 млн в новогодние праздники
Юлия Паршута. Фото: соцсети
Злоумышленники вынесли из ее квартиры деньги и ценные вещи

Российская певица Юлия Паршута стала жертвой воров в новогодние праздники. С 30 декабря по 7 января, пока знаментость была в отпуске, неизвестные ворвались в ее квартиру, взломали сейф и вынесли оттуда все самое ценное: там находились 10 тысяч долларов и 2 млн рублей наличкой, а также трое дорогих часов и ювелирные украшения.

Информацию об инциденте уже подтвердила сама артистка, которая обнаружила пропажу уже после возвращени в квартиру.

"Я жива, здорова и нахожусь в безопасности – это хорошая новость. Полиция уже ищет преступников", – сообщила она.

По данным источников, во время преступления воры смогли попасть в жилье Паршуты с помощью ключа – следов взлома на месте обнаружено не было. Под подозрение попали все, кто имел доступ к квартире, в том числе и домработница. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", сообщает женский журнал "Клео.ру".

Ранее стало известно, что известного телеведущего обокрали в Англии.

Источник: SHOT

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