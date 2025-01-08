Умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде Эмилио Эчеваррия

По артисту скорбят во многих странах

В Мексике на 81-м году жизни скончался актер Эмилио Эчеваррия, известный по роли в легендарной киноленте о приключениях Джеймса Бонда. Последним днем жизни знаменитости стало 4 января, он скончался в Мехико, однако причины трагедии не уточняются.

Артист получил мировую известность благодаря роли Рауля, сотрудника кубинской разведки, в картине "Умри, но не сейчас" (2002). По сюжету его герой помогает Бонду, которого сыграл Пирс Броснан, в погоне за противником в Гаване, он предоставлял британскому шпиону разведданные и оборудование. Эта роль стала одной из ключевых в международной карьере актера.

У покойного осталась дочь Лурдес, которая продолжила его творческий путь и снялась в нескольких мексиканских фильмах. Поклонники творчества артиста вспоминают его как талантливого профессионала, оставившего яркий след в кино.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста.