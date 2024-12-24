Переехавшая в США известная певица Дакота высказалась о России

Знаменитость поделилась своими чувствами

Популярная российская исполнительница Рита Дакота, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе вместе с мужем Федором Белогаем и дочерью от первого брака, сделала пронзительное заявление о России.

На просторах интернет-пространства она сообщила, что часто задумывается о возвращении в родную страну. 34-летняя артистка призналась, что жизнь за рубежом оказалась для нее сложной, а тоска по дому становится все сильнее.

Дакота отметила, что иногда ей хочется бросить все и вернуться в Москву, где у нее уже была налажена комфортная жизнь. Она с тоской вспоминает, как все было благоустроено на родине, и признается, что на новом месте приходится заново строить жизнь. По словам певицы, мысль о возвращении в "зону комфорта" часто вызывает у нее сильные эмоции.

Однако, несмотря на трудности, Рита старается сохранять позитивный настрой. Она подчеркнула, что желание вернуться в Россию останавливают семейные планы и надежда на то, что они с мужем добьются своего. Певица верит, что поддержка близких и их совместные усилия помогут ей адаптироваться к жизни за границей.

Рита Дакота уехала в США в 2023 году после свадьбы с Федором Белогаем. Девушку особо не осуждают, а многочисленные поклонники даже активно поддерживают артистку и продолжают следить за ее творчеством.

К слову, ранее Кристина Орбакайте намекнула на истинное отношение к России.