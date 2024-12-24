"Мэри Поппинс" была весьма эмоциональна

Актриса Наталья Андрейченко, известная своими ролями в советском кино, неожиданно обратилась в соцсетях к российскому лидеру Владимиру Путину, выразив восхищение его речью на недавней прямой линии. Давно переехавшая в Мексику советская звезда редко комментировала события в стране, так что ее эмоциональное обращение вызвало удивление у публики.

Советская кинозвезда заявила, что высоко ценит поступки и слова главы страны, а также отметила стойкость и единство россиян. Это обращение привлекло внимание не только зрителей, но и коллег по сцене. Актер Сергей Селин прокомментировал, почему "Мэри Поппинс" могла пойти на такой публичный шаг.

По мнению артиста, такие перемены в восприятии происходящего объяснимы. Он предположил, что актриса, находясь за рубежом, переосмыслила события и взглянула на ситуацию с новой стороны. Артист подчеркнул, что влияние недавних успехов России на мировой арене могло стать ключевым фактором.

"Человек может резко поменять свое мнение на фоне наших побед. Кто-то услышал, кто-кто увидел, а до кого-то просто дошло происходящее", – заявил артист.

Обращение Андрейченко вызвало обсуждения в социальных сетях и в медиапространстве. А недавно советская артистка рассказала, за что упекла дочь в психушку.