Учитель рассказал, почему не снимает дочь от Пересильд в своих фильмах

Учитель рассказал, почему не снимает дочь от Пересильд в своих фильмах
Алексей Учитель. Кадр: соцсети
Анна сама принимает главные решения в жизни

Продюсер и режиссер Алексей Учитель рассказал, почему его любимая дочка Анна, родившаяся в романе с актрисой Юлией Пересильд, не снимается в его кинолентах. Оказалось, дело тут далеко не в пожеланиях самого мэтра.

Дело в том, что после успеха нашумевшего проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте", где Анна сыграла одну из главных ролей, ее популярность стремительно возросла. Молодая актриса уже обзавелась многочисленной армией поклонников и регулярно получает множество предложений от других продюсеров и режиссеров.

Учитель отметил, что успех дочери стал одной из причин, почему она еще не появилась в его картинах. По словам Алексея, он был бы рад работать с девушкой, но сейчас ему буквально приходится "вставать к ней в очередь", ведь молодую актрису постоянно приглашают в новые проекты.

"Она, вы знаете, так знаменита теперь, что только выбирает главные роли", – пояснил звездный отец. Его слова приводит женский журнал "Клео.ру".

Тем не менее, Учитель выразил гордость за достижения и успех наследницы, подчеркнув, что Анна уверенно идет по своему собственному пути в кино.

В ближайшее время Анну ждут несколько перспективных проектов, и поклонники смогут увидеть ее в новых амплуа.

К слову, ранее Учитель рассказал о звездном будущем дочерей от Пересильд.

Источник: thevoicemag.ru ✓ Надежный источник
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