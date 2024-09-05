Певица Калашникова рассказала, почему Учитель отказался жениться на Пересильд

Звезды подарили жизнь нескольким наследникам

Известная российская исполнительница Анна Калашникова высказала предположение о причинах, по которым режиссер Алексей Учитель не женился на звезде кино и театра Юлии Пересильд. В интервью знаменитость отметила, что это решение не связано с отсутствием чувств между ними, а скорее с другими обстоятельствами, касающимися личной жизни режиссера.



Калашникова обратила внимание на то, что у именитого режиссера могут быть "имущественные вопросы", которые усложняют ситуацию.

"Думаю, что Алексей не женился на Юле не потому что не любил, просто он взрослый человек, у него есть имущественные вопросы, связанные с семьей и женой", – поделилась певица.

Ранее в СМИ неоднократно обсуждались отношения между Учителем и Пересильд, однако сам режиссер не комментировал подробности своей личной жизни. Тем временем, поклонники все еще гадают, почему пара не оформила официальные отношения, несмотря на многолетние слухи об их романтической связи. Как бы там ни было, этот роман завершился, и теперь бывшие влюбленные живут каждый своей жизнью.

К слову, ранее Юлия Пересильд ответила на критику откровенных нарядов малолетней дочери.