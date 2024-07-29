Скинувшая нижнее белье Пересильд выставила себя в бане

Знаменитость рассказала, как расслабляется

Актриса Юлия Пересильд стала чаще делиться с подписчиками своими ритуалами для здоровья и красоты. Например, знаменитость рассказала, что почти каждое утро у нее около двух часов уходит на то, чтобы настроиться на позитивный день. В график входят контрастные умывания, маски, разминки для ног, занятия по цигуну и увлажняющие крема. Однако не только это прибавляет ей сил.

Артистка призналась, что также очень любит походы в баню. По ее словам, это место, которое очищает тело и душу, освобождает от напряжения и усталости.

"Баня спасает и сохраняет. Еще один мой способ приходить в себя", – написала она в соцсетях.

В дополнение Пересильд показала фотографии, на которых она предстала в одном полотенце. Было видно, что нижнее белье знаменитость скинула. Актриса была разгоряченной и разомлевшей на снимке после банных процедур, передает женский журнал "Клео.ру".

В комментариях публика оставила ей массу восторженных реакций и благодарнностей за то, что она поделилась своим опытом.

Ранее продюсер оценил будущее музыкальной карьеры Юлии Пересильд. Не так давно актриса объявила, что собрала собственную группу.