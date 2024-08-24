Пересильд ответила на критику откровенных нарядов 15-летней дочери

Подросток часто выставляет снимки в нижнем белье в своих соцсетях

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя стала невероятно популярной вскоре после выхода "Слова пацана". Сейчас она активно ведет свои соцсети, где количество подписчиков у подростка уже достигло 800 тысяч человек. И нередко на широкую аудиторию 15-летняя девушка публикует фото в откровенных образах.

За это Анну довольно часто критикуют, особенно много возмущений достается ее матери, которая позволяет ребенку демонстрировать себя в нижнем белье.

Однако Юлия Пересильд не разделяет резких взглядов по поводу внешнего вида дочери. По ее словам, она сама часто обращается к девочке за модными советами. Актриса говорит, что Анна прекрасно разбирается в моде и знает многих дизайнеров.

"У нее замечательный вкус, поэтому пусть идет своей дорогой", – сказала Пересильд.

Недавно и сама артистка похвасталась откровенными фотографиями в своих соцсетях. Она выставила снимок, на котором предстала полностью без белья.