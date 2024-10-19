Джоли обрадовалась из-за провала фильма с Питтом

Джоли обрадовалась из-за позорного провала Питта
Анджелина Джоли. Фото: соцсети
Бывшие влюбленные друг друга не переваривают

Кинолента "Одинокие волки", в котором снялись Джордж Клуни и Брэд Питт, не оправдала ожиданий зрителей на тематическом фестивале в Венеции и стала настоящим провалом. Несмотря на громкие имена в актерском составе, картина не смогла завоевать положительные отзывы, что вызвало разочарование у кинокритиков и публики. Однако экс-супруга Питта – Анджелина Джоли – пришла в восторг от такого исхода.

Как утверждают близкие к знаменитости осведомители, роковая красотка всегда была недовольна дружбой своего избранника с Клуни. Эта связь вызывала у нее неприязнь, и провал фильма стал для нее своего рода удовлетворением. Бывшие супруги, давно не скрывающие своей враждебности, продолжают испытывать взаимные негативные чувства. Женщина, по слухам, "глубоко ненавидит" бывшего и не упускает возможности проявить свое негативное отношение.

Ситуация с неудачей фильма еще раз подчеркнула сложные и напряженные отношения между экс-возлюбленными, которые, несмотря на прошедшие годы, продолжают быть источником громких обсуждений в прессе и среди их поклонников.

Источник: In Touch Weekly ✓ Надежный источник

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