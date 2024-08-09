Новая возлюбленная Питта захотела встретиться с Джоли для разговора

Новая возлюбленная Питта захотела встретиться с Джоли для разговора
Брэд Питт. Фото: Aubrey Gemignani / wikimedia.org
Она хочет положить конец вражде бывших супругов

Новая возлюбленная Питта Инес Де Рамон невероятно устала от затяжного противостояния между актером и его бывшей супругой. Девушку тяготит, что ее возлюбленный развелся несколько лет назад, но до сих пор только и делает, что жалуется ей на Джоли. Терпеть такое она не намерена, особенно в свете предстоящей помолвки с артистом.

34-летней Инес не нравится, что до сих пор Питт не выбрался из петли прошлых отношений. Она заявляет, что это нужно координально менять, если Брэд планирует удержать ее рядом с собой. По мнению девушки, они не смогут начать полноценную жизнь вместе пока актер не урегулирует продолжающуюся несколько лет войну.

"Вот почему она теперь настаивает на встрече с Анджелиной, чтобы поговорить с ней как с женщиной и спросить ее, что нужно сделать, чтобы отпустить это", – заявляют источники.

Они говорят, что Инес придерживается точки зрения Брэда, но также девушка хочет выслушать и другую сторону, чтобы понять ее лучше. Так, считает возлюбленная звезды, получится скорее положить конец конфликту.

По слухам, и сама Джоли согласна закончить конфронтацию, но именно Питт провоцирует и разжигает ее. Прекратить вражду их просила и старшая дочь Шайло в качестве подарка на свое 18-летие, однако вскоре отказалась от своих слов и отреклась от фамилии отца.

Источник: In Touch Weekly

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