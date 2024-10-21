Артемий Лебедев назвал клавиатуры проблемой номер один России

Заявление дизайнера звучит оригинально

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о проблеме, которую считает самой важной для нашей страны. По его мнению, у государства есть "мегаглобальная" заноза, которая по масштабу сравнима с самой Российской Федерацией. Блогер назвал это "супердиверсией", организованной западными спецами и безграмотными русскими программистами.



Речь идет о неудобстве русской раскладки клавиатуры, в частности о том, что для набора многих знаков препинания в нашем варианте раскладки необходимо зажимать клавишу Shift. В отличие от латинской версии, где точки, запятые, вопросительный знак и так далее доступны без использования дополнительных клавиш, в русской раскладке процесс письма значительно усложняется. Творческий деятель подчеркнул, что подобная организация клавиатуры замедляет и затрудняет набор текста на нашем языке.

Он отметил, что на это, казалось бы, мелкое, но значительное неудобство не обращают внимание, хотя оно влияет на миллионы пользователей ежедневно. Эпатажный блогер считает, что это должно стать одной из приоритетных задач для решения, так как проблема касается всех, кто пользуется русским языком в цифровой среде.

"Российское государство с этим не борется, хотя на самом деле это должна быть проблема номер один, которую нужно начать решать прямо завтра", – объявил он.

К слову, ранее выступление артиста Данилы Козловского обернулось громким скандалом.