Домогаров назвал "ущербными" россиян, недовольных ценами на его спектакль

"Ущербные": Домогарова возмутили россияне без денег
Александр Домогаров. Фото: АГН "Москва"
Посмотреть на знаменитость в работе можно за 7-10 тысяч рублей.

Александр Домогаров накинулся на россиян, которые оказались недовольны ценами на билеты на спектакли с его участием. Артист был невероятно возмущен, поскольку, по его словам, стоимость более чем обоснована.

Знаменитость готовится выступить перед зрителями в Доме музыки – он будет представлять спектакль "Вертинский". Купить билеты на него можно за 7,5, 8,5 и 10 тысяч рублей.

Народу подобные расценки на представление не понравились – по их мнению, позволить себе такое могут только богатые люди. Однако Домогаров уверен, что возмущаются ценами только те, кто далек от театрального искусства. 

"Меня "восхищают" мои ущербные "доброжелатели". Они ущербны и в этом они "уникальны" в своих претензиях и поисков, чем бы и какой жидкостью повонючее нас облить. Бедные! Господи, как же вас жаль – ущербных", – возмутили его россияне без денег.

В качестве примера он привел расценки в других московских театрах. Так, чтобы попасть на "Мастера и Маргариту" в Театре наций зрителю придется заплатить минимум пять тысяч рублей, далее стоимость билета по нарастающей начинается от 12 тысяч и доходит до 20 тысяч рублей.

Примерно такие же цены на "Дядю Ваню", где максимум за место в зале потребуется отдать 17 тысяч рублей. "Гамлет" будет стоить зрителю минимум 3,2 тысячи рублей в бельэтаже, а вот за партер нужно выложить 9-25 тысяч. 

РанееДомогаров объяснил увольнение из Театра им. Моссовета.

Источник: Telegram

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