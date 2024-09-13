Мать Егора Кончаловского Аринбасарову забрали в больницу с тупой травмой живота

Поклонники обеспокоены случившимся

Известная актриса Наталья Аринбасарова, которой скоро исполнится 78 лет, серьезно пострадала незадолго до своего дня рождения. Звезда культового фильма "Первый учитель" и первая супруга кинорежиссера Андрея Михалкова-Кончаловского, была госпитализирована после получения травмы живота. Инцидент произошел на даче, расположенной недалеко от подмосковной Истры, где Наталья Утевлевна занималась домашними делами.



Сначала актриса не придала особого значения своему самочувствию, однако боли в животе усилились, что вынудило ее обратиться за медицинской помощью. Женщина вызвала скорую, которая доставила ее в больницу для проведения комплексного обследования. Медики внимательно следят за состоянием актрисы, однако подробности ее диагноза пока не разглашаются.

Напомним, знаменитость прославилась благодаря своей роли в киноленте "Первый учитель", который был тепло принят как зрителями, так и критиками. За годы своей карьеры она стала одной из знаковых фигур советского и российского кинематографа. Ее вклад в развитие киноискусства отмечен признанием зрителей.

Ее сын, режиссер Егор Кончаловский, пока не комментировал ситуацию. Поклонники и коллеги актрисы выражают надежду на скорейшее выздоровление звезды и поддерживают ее в этот непростой момент.

К слову, ранее стало известно о состоянии госпитализированного Киркорова.