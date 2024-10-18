Бывшая проститутка раскрыла самые постыдные желания клиентов

Фантазии некоторых поражают

Американская писательница Шарлотт Шейн, ранее занимавшаяся проституцией, раскрыла шокирующие подробности о самых постыдных желаниях своих клиентов. Женщина рассказала, что многие женатые мужчины приходили к ней, жалуясь на отсутствие качественных сексуальных отношений в браке. Часто их фантазии не находили понимания у избранниц, что заставляло их искать утешение у жриц любви.



Одним из таких клиентов был мужчина, которого возбуждала мысль о том, что его супруга ему изменяет. Он неоднократно предлагал жене сыграть в эту игру, однако она категорически отказывалась. В результате мужчина обратился к Шарлотт, прося ее притвориться неверной избранницей, которая подробно рассказывает о своих любовных похождениях и унижает его, сравнивая с более успешным любовником. Эта фантазия, по словам Шейн, помогала мужчине достигать эмоциональной разрядки, которой он не мог достичь в реальной жизни.

Другой клиент имел еще более изощренную фантазию. Он хотел, чтобы проститутка сыграла роль возлюбленной, которая отравляет его ради денег. Сценарий заключался в том, что "жена" сначала травит его, а затем звонит своему вымышленному любовнику, обсуждая, как они разделят наследство и разбогатеют. После того, как "жена" произносила свою финальную реплику, клиент падал на пол, имитируя смерть, и именно в этот момент он испытывал оргазм.

Такие желания, как правило, были связаны с глубинными психологическими переживаниями мужчин, которые не могли найти способ выразить свои фантазии в рамках брака. Эти сценарии не обязательно касались физической близости, но играли важную роль в эмоциональной разрядке и в удовлетворении сложных психологических потребностей.

К слову, ранее эскортница рассказала о печальном тренде среди клиентов.