Бывшая проститутка раскрыла самые постыдные желания клиентов

Бывшая проститутка раскрыла самые постыдные желания клиентов
Фото: www.unsplash.com
Фантазии некоторых поражают

Американская писательница Шарлотт Шейн, ранее занимавшаяся проституцией, раскрыла шокирующие подробности о самых постыдных желаниях своих клиентов. Женщина рассказала, что многие женатые мужчины приходили к ней, жалуясь на отсутствие качественных сексуальных отношений в браке. Часто их фантазии не находили понимания у избранниц, что заставляло их искать утешение у жриц любви.

Одним из таких клиентов был мужчина, которого возбуждала мысль о том, что его супруга ему изменяет. Он неоднократно предлагал жене сыграть в эту игру, однако она категорически отказывалась. В результате мужчина обратился к Шарлотт, прося ее притвориться неверной избранницей, которая подробно рассказывает о своих любовных похождениях и унижает его, сравнивая с более успешным любовником. Эта фантазия, по словам Шейн, помогала мужчине достигать эмоциональной разрядки, которой он не мог достичь в реальной жизни.

Другой клиент имел еще более изощренную фантазию. Он хотел, чтобы проститутка сыграла роль возлюбленной, которая отравляет его ради денег. Сценарий заключался в том, что "жена" сначала травит его, а затем звонит своему вымышленному любовнику, обсуждая, как они разделят наследство и разбогатеют. После того, как "жена" произносила свою финальную реплику, клиент падал на пол, имитируя смерть, и именно в этот момент он испытывал оргазм.

Такие желания, как правило, были связаны с глубинными психологическими переживаниями мужчин, которые не могли найти способ выразить свои фантазии в рамках брака. Эти сценарии не обязательно касались физической близости, но играли важную роль в эмоциональной разрядке и в удовлетворении сложных психологических потребностей.

К слову, ранее эскортница рассказала о печальном тренде среди клиентов.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
По теме

Турецкий политик предупредил Киев о скором предательстве

Украину ждет большое разочарование

Солдаты ВСУ начали угрожать своим командирам под Харьковом

Несчастные вояки обессилили

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей