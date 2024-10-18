Жуков рассказал историю о фанатке, которая неделю лежала под его дверью

Валялась под дверью: Жуков рассказал жуткую историю о безумной фанатке
Сергей Жуков. Фото: соцсети
Некоторые поклонники переходят все грани

Сергей Жуков, солист группы "Руки Вверх!", рассказал жуткую историю о своей безумной поклоннице, которая стала преследовать его в то время, когда он был на пике популярности. Армия фанаток сопровождала его буквально повсюду, и некоторые из них доходили до крайностей в попытках добиться его внимания.

Дошло до того, что первая супруга знаменитости была вынуждена носить с собой ружье для самозащиты, так как некоторые фанатки угрожали облить ее кислотой. Однако, одна из поклонниц пошла еще дальше – она провела более недели у двери звезды, не желая уходить. После нескольких вмешательств участкового женщину отправили домой, но на следующий вечер она снова валялась под звездной дверью. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Этот инцидент показал, насколько одержимыми могут быть поклонники, готовые пойти на все ради своих кумиров. Такие ситуации порой создают реальную угрозу для артистов и их близких.

К слову, ранее Жуков решил засудить своего двойника за использование хитов.

Источник: YouTube-канал "Сама Меньшова" ✓ Надежный источник
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