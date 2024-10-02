Деми Мур завещала смешать ее прах с прахом ее собак

Окружающие в шоке от странных склонностей звезды

Легендарная голливудская актриса Деми Мур поразила своих близких крайне необычным требованием, которое они должны выполнить после ее смерти. Выяснилось, что знаменитость приобрела участок на погосте не только для себя, но и для своих собак, и сделала это с одной конкретной целью.



Она выразила желание, чтобы после смерти ее прах был смешан с прахом ее любимых питомцев. Согласно информации из окружения актрисы, знаменитость уже позаботилась о том, чтобы прах ее четвероногих товарищей хранился в безопасном месте до момента "воссоединения" на общем участке.

Однако такое решение вызвало неоднозначную реакцию среди друзей и знакомых звезды. Многие считают, что одержимость знаменитости своими собаками выходит за рамки нормальных человеческих ценностей. Некоторые из них назвали желание актрисы "отвратительным" и неприемлемым, отмечая, что подобное отношение к домашним питомцам выглядит странно и даже тревожно.

Мур всегда славилась своей любовью к животным, и многие из ее друзей и коллег неоднократно отмечали, что собаки занимают особое место в жизни актрисы. Тем не менее, столь радикальные планы на будущее, связанные с похоронными делами, вызывают споры и непонимание в обществе. Окружение звезды предполагает, что такое решение связано с личными переживаниями и желанием сохранить связь с питомцами даже после смерти.

К слову, ранее известная певица неожиданно вышла замуж за эксперта по крокодилам.