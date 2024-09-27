Лана Дель Рей тайно вышла замуж за эксперта по крокодилам

Выбор знаменитости многих удивил

Мировая знаменитость Лана Дель Рей тайно связала себя узами брака с любимым мужчиной. При этом выбор именитой певицы многих удивил. Девушка нашла свое счастье не с коллегой по звездной сцене или успешным бизнесменом, а в союзе с гидом по аллигаторам Джереми Дюфрендом.



Как сообщают инсайдеры, церемония бракосочетания прошла на живописном берегу в небольшом местечке Де-Аллемандес, расположенном в штате Луизиана, где теперь уже счастливый муж проводит свои популярные туры по болотам. Новость о романе пары появилась лишь месяц назад, и никто не ожидал, что возлюбленные так быстро решат узаконить свои отношения.

Певица выбрала для важного события роскошное белое платье с элегантным вырезом и пышной юбкой со шлейфом. На создание уникального образа ушло несколько месяцев, и по слухам, его стоимость составила около 30 миллионов долларов (приблизительно 2,8 миллиарда рублей). Мастера вручную декорировали платье изящным кружевом и жемчужными вставками, подчеркивающими нежный образ невесты. Жених, в свою очередь, предпочел более сдержанный стиль: он был одет в элегантный черный костюм, белую рубашку и коричневые кожаные туфли.

На церемонии присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары. Торжество прошло в атмосфере уединения и романтики.

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