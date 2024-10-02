Артистка Зарубина сочла смерть Добрынина "странной"

Коллега покойного очень удивлена

В смерти известного советского и российского композитора, певца и народного артиста Вячеслава Добрынина обнаружили подозрительные детали. Своим мнением поделилась шокированная коллега покойного Ольга Зарубина. Исполнительница выразила недоумение по поводу его внезапной кончины, так как, по ее словам, артист всегда был приверженцем ЗОЖ и внимательно следил за своим состоянием.



Напомним, легендарный композитор покинул этот мир на 79-м году жизни. Известно, что в конце прошлого месяца его экстренно забрали в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт.

Убитая горем артистка подчеркнула, что маэстро регулярно ходил к опытным массажистам, правильно питался и соблюдал режим дня, что позволило ему долго оставаться в хорошей форме. По мнению певицы, мало кто из знаменитостей так же заботился о своем здоровье, как Добрынин. В кругу его друзей и коллег считали, что при таком подходе он сможет прожить еще много лет.

"Я вообще в шоке, честно говоря, нахожусь. Для меня смерть Славы выглядит очень странной", – призналась исполнительница.



Обстоятельства смерти композитора шокировали его окружение, так как постепенное, но неумолимое ухудшение состояния стало неожиданностью для всех. Именитый композитор был известен не только своим творчеством, но и активной жизненной позицией, его уход стал большой трагедией для всей страны.