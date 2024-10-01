Умер Вячеслав Добрынин

Как умирал Вячеслав Добрынин: не мог встать с постели
Вячеслав Добрынин. Кадр: YouTube
Его смерть стала трагедией для всей страны

Вячеслав Добрынин, известный советский и российский композитор, певец и народный артист, скончался в возрасте 78 лет. По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные инсультом. В последние годы артист редко появлялся на публике и не давал интервью, сосредоточившись на борьбе с ухудшающимся здоровьем. Сообщается, что последний месяц звезда уже не мог вставать с постели, в начале сентября его состояние резко ухудшилось.

Ранее Добрынина экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики долгое время старались стабилизировать его состояние, однако не давали никаких положительных прогнозов. Несмотря на все усилия врачей, болезнь оказалась сильнее.

Вячеслав Добрынин прославился как автор множества хитов, вошедших в золотой фонд отечественной эстрады. Его песни исполняли такие звезды, как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, София Ротару и многие другие. За свою карьеру Добрынин написал более 200 песен, ставших народными, и удостоился множества наград и званий, в том числе звания народного артиста России.

Смерть Добрынина стала большой утратой для отечественной культуры. Коллеги и поклонники вспоминают его как талантливого музыканта, доброго и искреннего человека, оставившего глубокий след в музыкальной истории.

Ранее стало известно о госпитализации советской легенды Василия Ливанова.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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