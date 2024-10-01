Лещенко тяжело переживает смерть Добрынина

"В очень плохом состоянии": Лещенко тяжело переживает смерть Добрынина
Лев Лещенко. Фото: АГН "Москва"
Артисты были близкими друзьями

Смерть Вячеслава Добрынина стала большим ударом для его друга Льва Лещенко. Несмотря на то, что артист понимал – композитор в последнее время находится в тяжелом состоянии, легче ему от этого не было. Сейчас он очень тяжело переживает эту потерю.

В беседе с журналистами Лещенко признался, что Добрынин был для него невероятно важным человеком. Он напомнил о количестве композиций, написанных покойным, и его вкладе в российскую музыку.

"Я в очень плохом состоянии и очень переживаю, потому что это один из ближайших моих друзей, коллег", – говорит певец.

В жизни, по его словам, композитор был невероятно образованным человеком. Лещенко сказал, что у покойного была уникальная особенность – он мог объединить жанры и создать музыку, которую до него никто не делал.

Добрынина госпитализировали с подозрением на третий инсульт несколько дней назад. Врачи пытались бороться за его жизнь, однако ничего сделать не смогли. Сообщается, что у него была острая сердечная недостаточность, проблемы с мозговым кровообращением и нарушение работы почек. В последние пару месяцев он практически не вставал с постели.

Источник: Life
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