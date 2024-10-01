Дочь Марии Шукшиной заявила о насилии со стороны матери

Знаменитая актриса оказалась жестокой

О сложных взаимоотношениях между известной российской актрисой Марией Шукшиной и ее дочерью Анной Трегубенко давно ходят слухи. Родственниц никогда нельзя было назвать близкими, а последние несколько лет они и вовсе практически не поддерживают связь. Недавно Анна раскрыла шокирующие подробности их семейной жизни.



Ставшая качком дочь звезды призналась, что с самого детства не могла наладить контакт с матерью. По ее словам, Шукшина была строгой и суровой, наказывала за малейшие провинности, даже за несделанные уроки, и порой применяла физическое насилие, которое нередко имело кровавый финал.

"Мама очень сильно меня била за уроки, вплоть до кровотечения из носа", – призналась звездная наследница.

Девушка отметила, что именно жестокое отношение матери и частые конфликты подтолкнули ее к занятию спортом. Бодибилдинг стал для нее способом справиться с обидой и болью, накопившейся за многие годы. Возможно, девушка начала качаться, чтобы чувствовать себя сильной и защищенной, что помогло ей обрести уверенность и внутреннюю опору.

Но и это увлечение, как выяснилось, не нашло отклика у родительницы: актриса неоднократно высказывалась против выбора дочери и не поддерживает ее занятия спортом. Причем, как отмечает Анна, с тремя сыновьями у Шукшиной складываются отличные отношения, она никогда их не била и всегда поддерживает.

К слову, ранее Шукшина нелестно высказалась о режиссерах Гайдае и Рязанове.