Дочь Марии Шукшиной заявила о насилии со стороны матери

"Била до крови из носа": дочь-качок Шукшиной раскрыла темные стороны матери
Мария Шукшина. Кадр: YouTube
Знаменитая актриса оказалась жестокой

О сложных взаимоотношениях между известной российской актрисой Марией Шукшиной и ее дочерью Анной Трегубенко давно ходят слухи. Родственниц никогда нельзя было назвать близкими, а последние несколько лет они и вовсе практически не поддерживают связь. Недавно Анна раскрыла шокирующие подробности их семейной жизни.

Ставшая качком дочь звезды призналась, что с самого детства не могла наладить контакт с матерью. По ее словам, Шукшина была строгой и суровой, наказывала за малейшие провинности, даже за несделанные уроки, и порой применяла физическое насилие, которое нередко имело кровавый финал.

"Мама очень сильно меня била за уроки, вплоть до кровотечения из носа", – призналась звездная наследница.

Девушка отметила, что именно жестокое отношение матери и частые конфликты подтолкнули ее к занятию спортом. Бодибилдинг стал для нее способом справиться с обидой и болью, накопившейся за многие годы. Возможно, девушка начала качаться, чтобы чувствовать себя сильной и защищенной, что помогло ей обрести уверенность и внутреннюю опору.

Но и это увлечение, как выяснилось, не нашло отклика у родительницы: актриса неоднократно высказывалась против выбора дочери и не поддерживает ее занятия спортом. Причем, как отмечает Анна, с тремя сыновьями у Шукшиной складываются отличные отношения, она никогда их не била и всегда поддерживает.

К слову, ранее Шукшина нелестно высказалась о режиссерах Гайдае и Рязанове.

Источник: Шоу "Звезды сошлись" на НТВ ✓ Надежный источник
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