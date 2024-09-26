В дом Дженнифер Энистон вызывали полицию из-за сообщения об угрозе жизни

Ситуация получила широкий резонанс

Американские стражи порядка поделились необычным случаем, который связан со знаменитой на весь мир голливудской звездой Дженнифер Энистон. Однажды в дом артистки вызвали полицейских из-за угрозы самоубийства.



Неустановленная личность набрала номер правоохранителей и в ужасе заявила о возможной страшной трагедии на указанном адресе. Звонивший не назвал конкретных имен, но предоставил точный адрес дома актрисы.

Прибыв на место, полицейские столкнулись с удивлением со стороны телохранителей знаменитости, которые не ожидали такого визита. После проверки стало ясно, что с актрисой все в порядке. Именитая красотка лично заверила полицию, что никаких угроз ее жизни нет, и она не намерена вредить своему здоровью.

Инцидент вызвал волну обсуждений в социальных сетях и среди поклонников актрисы. До сих пор непонятно, была ли эта злая шутка, или в жизни Энистон случилась какая-то трагическая ситуация.

К слову, ранее стало известно о том, что знаменитый российский артист устроил пьяный дебош в самолете.